HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Pastikan Perkuat Layanan 110 dan Peran Pamapta

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |11:03 WIB
Kapolri Pastikan Perkuat Layanan 110 dan Peran Pamapta
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Raker dengan Komisi III DPR (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan ke depannya akan terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya melalui optimalisasi layanan 110.

“Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, Polri melaksanakan penguatan pada beberapa simpul pelayanan utama, khususnya layanan polisi 110,” kata Listyo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Tak hanya itu, kata dia, Polri juga akan melakukan penguatan terhadap fungsi Command Center dan Monitoring Center sebagai pusat kendali.

“Serta penguatan peran Pamapta dan SPKT sebagai garda terdepan pelayanan kepolisian di lapangan. Polri terus memperkuat layanan,” ujarnya.

Penguatan tersebut dilakukan merujuk pada tingginya pemanfaatan layanan pada tahun 2025. Berdasarkan data yang dihimpun, sepanjang periode Januari hingga Desember 2025 tercatat sebanyak 8,5 juta panggilan ke layanan 110.

Ia juga memastikan akan meningkatkan respons dan efektivitas layanan tersebut. “Integrasi layanan 110 juga terus ditingkatkan melalui kerja sama dengan stakeholder terkait, antara lain Damkar dan RSUD, guna mempercepat respons dan efektivitas penanganan laporan dan pengaduan,” tuturnya.

(Arief Setyadi )

      
