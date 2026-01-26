Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Sebut 19.105 Fasilitas Layanan Dibangun bagi Kelompok Rentan

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |10:40 WIB
Kapolri Sebut 19.105 Fasilitas Layanan Dibangun bagi Kelompok Rentan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Raker dengan Komisi III DPR RI (Foto: Tangkapan layar)
JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan Polri terus memberikan fasilitas terbaik bagi kelompok rentan. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 19.105 layanan telah disediakan.

“Polri juga fokus untuk pemenuhan fasilitas bagi kelompok rentan. Dari tahun 2023–2025 Polri telah memenuhi 19.105 unit fasilitas penunjang,” kata Listyo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Senin (26/1/2026).

Menurutnya, pelayanan bagi kelompok rentan merupakan bagian dari upaya mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Polri juga memperkuat layanan bagi kelompok rentan melalui penyediaan fasilitas yang inklusif dan aksesibel.

Sebanyak 19.105 fasilitas layanan tersebut terdiri atas 2.404 unit ruang ramah anak, 2.724 unit kursi roda, 2.221 unit ruang laktasi, serta fasilitas aksesibilitas disabilitas berupa 2.929 unit jalur khusus disabilitas.

Selain itu, tersedia 2.805 unit tanda khusus disabilitas, 2.392 unit toilet khusus disabilitas, 2.379 unit tempat parkir khusus disabilitas, serta 1.251 unit elevator handrail.

Pemenuhan fasilitas tersebut telah dilakukan secara masif di seluruh jajaran Polda, Polres, dan Polsek, serta dijadikan sebagai standar layanan yang lebih inklusif agar kelompok rentan memperoleh akses pelayanan yang setara, nyaman, dan bermartabat.

(Arief Setyadi )

      
