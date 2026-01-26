Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Didampingi PJU hingga Kapolda se-Indonesia saat Raker Bareng Komisi III

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |09:34 WIB
Kapolri Didampingi PJU hingga Kapolda se-Indonesia saat Raker Bareng Komisi III
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Raker dengan Komisi III DPR (Foto: Tangkapan layar)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo didampingi oleh seluruh Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri hingg Kapolda se-Indonesia saat rapat kerja (raker) bareng Komisi III DPR RI. 

"Kami didampingi Wakapolri, dan seluduh pejabat Mabes dan seluruh Kapolda. Ini menunjukan Kami serius dan sangat apresiasi hargai undangan raker hari ini dari Komisi III DPR RI," kata Sigit di ruang sidang Komisi III DPR, Senin (26/1/2026). 

Sigit mengawali raker dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Polri yang telah bekerja keras dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 

"Kemudian tentunya saya ucapkan terima kasih ke seluruh jajaran anggota dimanapun kaliam bertugas atas kerja keras, loyalitas dan pengorbanan, dedikasi yang telah diberikan kepada negara bangsa dan masyarakat selama melaksanakan tugas pengabdian," ujar Sigit. 

Dalam kesempatan ini, Sigit memaparkan bahwa, capaian kinerja Polri tahun 2025 meraih rata-rata 91,54 persen dengan kategori sangat baik. 

Capaian tersebut ditentukan berdasarkan output dan outcome yang terukur melalui enam sasaran strategis tahun 2025, yaitu keamanan dan ketertiban masyarakat, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Penegakan hukum secara berkeadilan, profesionalisme SDM, modernisasi teknologi, serta pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani, yang dijabarkan ke dalam 17 indikator kinerja, dengan hasil realisasi tahun 2025 sebesar 91,54 persen.

(Arief Setyadi )

      
