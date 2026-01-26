Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Ungkap 6 Sasaran Prioritas dalam Rencana Kerja 2026

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |10:16 WIB
Kapolri Ungkap 6 Sasaran Prioritas dalam Rencana Kerja 2026
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Raker dengan Komisi III DPR (Foto: Tangkapan layar)
JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan enam sasaran prioritas utama yang menjadi fokus rencana kerja Polri pada tahun 2026. Penyusunan sasaran tersebut selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang mengusung misi Asta Cita.

“Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Polri menetapkan enam sasaran prioritas yang mengacu pada rencana kerja Pemerintah tahun 2026,” kata Sigit saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Senin (26/1/2026).

Sasaran pertama adalah menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di seluruh wilayah Indonesia secara responsif dan prediktif. Selain itu, Polri juga menargetkan terwujudnya pelayanan publik kepolisian yang berkualitas dan terintegrasi.

Sasaran berikutnya mencakup penegakan hukum yang humanis, akuntabel, dan berkeadilan, serta penguatan sumber daya manusia (SDM) Polri yang profesional, cerdas, dan berintegritas melalui pengelolaan SDM yang modern dan transparan.

Polri juga menargetkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur strategis kepolisian yang terintegrasi untuk mendukung operasional. Selain itu, peningkatan budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian menjadi sasaran penting guna memperkuat tata kelola organisasi dan SDM.

