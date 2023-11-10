10 Kota di Palestina yang Sudah Direbut Israel

JAKARTA- Konflik yang tidak seimbang kembali terus terjadi dan dialami oleh rakyat Palestina. Militer Israel membawa malapetaka besar. Pasalnya kini militer Zionis Israel kian mendominasi perseteruan ini karena dukungan dunia internasional hingga merebut beberapa kota utama Palestina untuk dikuasai.

Total terdapat 10 kota di Palestina yang saat ini telah dikuasai secara penuh dan utuh oleh militer Israel. Tentu saja kondisi satu ini sangat memprihatinkan melihat Palestina hanya mengisi sebagian kecil wilayah di Gaza dan Tepi Barat yang kini mulai terkikis oleh kemunculan sejumlah warga Israel.

Bagi kamu yang penasaran simak informasi satu ini selengkapnya. Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Jumat (10/11/2023) terkait 10 kota di Palestina yang sudah direbut oleh Israel.

1. Betlehem

Kota pertama Palestina yang sudah direbut oleh Israel yaitu Betlehem. Dulunya ditahun 2002, tanah ini diduduki oleh warga sipil Palestna. Namun pasca perang ini wilayah Betlehem kini diduduki oleh para penduduk Israel. Secara tidak langsung warga Palestina perlahan mulai terusir secara halus.

2. Tel Aviv

Wilayah kedua Palestina yang sudah direbut juga oleh Israel yaitu Tel Aviv. Tempat satu ini memang kerap menimbulkan banyak konflik wilayah sejak tahun 1948. Lalu setelah pengusiran secara paksa oleh Isarel Tel Aviv kini dijadikan tempat huni oleh orang Yahudi

3. Hebron

Kota Hebron ternyata juga masuk dalam daftar wilayah Palestina yang sudah direbut oleh Israel. Sebagian besar wilayah satu ini sudah dihuni oleh rakyat Israel tanpa ada satupun warga sipil Palestina yang tinggal.

4. Kiryat Gat

Wilayah Kiryaat Gat juga menjadi lokasi keenam milik Palestina yang kini direbut oleh pasukan Israel. Hal ini dikarenakan usai adanya pengusiran paksa saat terjadi konflik antara kedua negara dimulai