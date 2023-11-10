Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

10 Kota di Palestina yang Sudah Direbut Israel

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |18:39 WIB
10 Kota di Palestina yang Sudah Direbut Israel
Ilustrasi untuk kota di Palestina yang sudah direbut oleh Israel (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Konflik yang tidak seimbang kembali terus terjadi dan dialami oleh rakyat Palestina. Militer Israel membawa malapetaka besar. Pasalnya kini militer Zionis Israel kian mendominasi perseteruan ini karena dukungan dunia internasional hingga merebut beberapa kota utama Palestina untuk dikuasai.

Total terdapat 10 kota di Palestina yang saat ini telah dikuasai secara penuh dan utuh oleh militer Israel. Tentu saja kondisi satu ini sangat memprihatinkan melihat Palestina hanya mengisi sebagian kecil wilayah di Gaza dan Tepi Barat yang kini mulai terkikis oleh kemunculan sejumlah warga Israel.

Bagi kamu yang penasaran simak informasi satu ini selengkapnya. Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Jumat (10/11/2023) terkait 10 kota di Palestina yang sudah direbut oleh Israel.

10 Kota di Palestina yang Sudah Direbut Israel

1. Betlehem

Kota pertama Palestina yang sudah direbut oleh Israel yaitu Betlehem. Dulunya ditahun 2002, tanah ini diduduki oleh warga sipil Palestna. Namun pasca perang ini wilayah Betlehem kini diduduki oleh para penduduk Israel. Secara tidak langsung warga Palestina perlahan mulai terusir secara halus.

2. Tel Aviv

Wilayah kedua Palestina yang sudah direbut juga oleh Israel yaitu Tel Aviv. Tempat satu ini memang kerap menimbulkan banyak konflik wilayah sejak tahun 1948. Lalu setelah pengusiran secara paksa oleh Isarel Tel Aviv kini dijadikan tempat huni oleh orang Yahudi

3. Hebron

Kota Hebron ternyata juga masuk dalam daftar wilayah Palestina yang sudah direbut oleh Israel. Sebagian besar wilayah satu ini sudah dihuni oleh rakyat Israel tanpa ada satupun warga sipil Palestina yang tinggal.

4. Kiryat Gat

Wilayah Kiryaat Gat juga menjadi lokasi keenam milik Palestina yang kini direbut oleh pasukan Israel. Hal ini dikarenakan usai adanya pengusiran paksa saat terjadi konflik antara kedua negara dimulai

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185329//serangan_udara_israel_di_gaza_telah_menewaskan_310_warga_palestina_sejak_gencatan_senjata_dimulai-3mJx_large.jpg
Israel Lancarkan Serangan Udara di Gaza saat Gencatan Senjata, Tewaskan 22 Warga Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184575//serangan_udara_israel_tewaskan_13_orang_di_lebanon-INmD_large.jpg
Serangan Udara Israel di Lebanon Tewaskan 13 Orang Dekat Kamp Pengungsi Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184269//menteri_keamanan_nasional_israel_itamar_ben_gvir-vEmS_large.jpg
Menteri Israel Serukan Tangkap dan Bunuh Pejabat PA Jika PBB Akui Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184251//putin-pB9T_large.jpg
Putin-Netanyahu Gelar Pembicaraan Darurat, Ini Persoalan yang Mereka Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/18/3184030//warga_palestina_dari_gaza_mendarat_di_bandara_internasional_or_tambo_afrika_selatan-aVTD_large.jpg
Israel Diam-Diam Pindahkan Warga Palestina dari Gaza ke Berbagai Negara, Salah Satunya Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/18/3183995//pasukan_israel-BCJA_large.jpg
Tank Israel Tembaki Pasukan PBB di Lebanon Selatan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement