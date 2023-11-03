Mengapa Inggris Memberikan Tanah Palestina kepada Zionis Israel?

JAKARTA- Mengulik mengapa Inggris memberikan tanah Palestina kepada zionis Israel. Seperti diketahui, perang antara Palestina dan Israel ini telah ada sejak tahun 1900 an. Perang ini berawal dari zionis Israel yang mendapatkan tanah dari Inggris untuk mendirikan sebuah negara.

Namun, ada sifat keserakahan yang berupaya mengambil wilayah Palestina sebagai bagian wilayahnya.

Lantas mengapa Inggris pada masa itu memberikan tanah Palestina pada kepada zionis Israel?Hal ini bermula pada Perang Dunia I. Pada masa itu, Inggris dan Prancis membantu gerakan nasionalisme Arab untuk menjatuhkan Kesultanan Ottoman. Berkat hal itu, Inggris, Prancis dan nasionalis Arab mendapatkan Provinsi Levantine yang terdapat Palestina di dalamnya.

Sementara itu, di akhir abad 19, muncul gerakan zionisme sebagai bentuk sentimen anti-Yahudi di Eropa. Akibatnya banyak orang Yahudi di Eropa melarikan diri termasuk ke Palestina. Migrasi ini dilakukan oleh Chaim Weizmann.

Pada tahun 1917, Arthur Balfour selaku Menteri Luar Negeri Inggris bertemu dengan Chaim Weizmann dan sepakat untuk mendirikan negeri untuk orang Yahudi di Palestina. Negeri ini kemudian yang disebut dengan Israel dan Chaim Weizmann yang menjadi presiden pertamanya.