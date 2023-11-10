Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Relawan Ganjar Creasi Asah Kreativitas Generasi Muda Lewat Pelatihan Mesin Bubut

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |15:26 WIB
Relawan Ganjar Creasi Asah Kreativitas Generasi Muda Lewat Pelatihan Mesin Bubut
Relawan Ganjar Pranowo mengadakan pelatihan mesin bubut untuk generasi muda di Probolinggo. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

PROBOLINGGO - Generasi Alumni Muda Universitas Brawijaya (UB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Universitas Airlangga (UNAIR) yang tergabung dalam sukarelawan Ganjar Creasi (G-Creasi) kembali mengadakan kegiatan pemberdayaan peran generasi muda.

Koordinator Pusat Ganjar Creasi Suryo Adi Prakoso mengatakan, pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu pun menyasar generasi penerus bangsa di area Probolinggo. Suryo mengatakan mereka bersama Komunitas Mini Racer menggelar pelatihan mesin bubut untuk mengasah kreatifitas generasi penerus bangsa.

Kegiatan tersebut diadakan di Jalan Ikan Kerapu Nomor 28, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada Jumat (10/11).

"Kami hadirkan trainer industri spare part berpengalaman untuk memberikan pembekalan kepada ratusan pemuda," ujar dia dalam siaran persnya.

Kegiatan itu pun mendapat sambutan positif dari peserta maupun warga setempat. Sementara Ahmad Suhaifi selaku trainer menjelaskan pentingnya mempelajari mesin bubut terlebih bagi generasi muda yang menggeluti hobi Mini 4WD, remote control, dan drone.

"Sebenarnya pengaplikasian mesin bubut tidak hanya untuk industri, tetapi juga mencakup permainan-permainan hobi yang membutuhkan ketelitian tingkat tinggi," kata dia.

“Contohnya untuk Mini 4WD dan remote control, bagaimana caranya racer mampu merakit roda dangan tingkat balancing yang cukup sehingga mengurangi losses saat turnamen," sambung Ahmad.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement