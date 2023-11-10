Relawan Ganjar Creasi Asah Kreativitas Generasi Muda Lewat Pelatihan Mesin Bubut

PROBOLINGGO - Generasi Alumni Muda Universitas Brawijaya (UB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Universitas Airlangga (UNAIR) yang tergabung dalam sukarelawan Ganjar Creasi (G-Creasi) kembali mengadakan kegiatan pemberdayaan peran generasi muda.

Koordinator Pusat Ganjar Creasi Suryo Adi Prakoso mengatakan, pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu pun menyasar generasi penerus bangsa di area Probolinggo. Suryo mengatakan mereka bersama Komunitas Mini Racer menggelar pelatihan mesin bubut untuk mengasah kreatifitas generasi penerus bangsa.

Kegiatan tersebut diadakan di Jalan Ikan Kerapu Nomor 28, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada Jumat (10/11).

"Kami hadirkan trainer industri spare part berpengalaman untuk memberikan pembekalan kepada ratusan pemuda," ujar dia dalam siaran persnya.

Kegiatan itu pun mendapat sambutan positif dari peserta maupun warga setempat. Sementara Ahmad Suhaifi selaku trainer menjelaskan pentingnya mempelajari mesin bubut terlebih bagi generasi muda yang menggeluti hobi Mini 4WD, remote control, dan drone.

"Sebenarnya pengaplikasian mesin bubut tidak hanya untuk industri, tetapi juga mencakup permainan-permainan hobi yang membutuhkan ketelitian tingkat tinggi," kata dia.

“Contohnya untuk Mini 4WD dan remote control, bagaimana caranya racer mampu merakit roda dangan tingkat balancing yang cukup sehingga mengurangi losses saat turnamen," sambung Ahmad.