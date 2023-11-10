Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Buka Peluang UMKM, Ganjar Milenial Latih Warga Musi Rawas Kelola Pemancingan Ikan

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |14:41 WIB
Buka Peluang UMKM, Ganjar Milenial Latih Warga Musi Rawas Kelola Pemancingan Ikan
Relawan Ganjar mengadakan pelatihan mengelola kolam pemancingan ikan. (Foto: Dok Ist)
MUSI RAWAS - Sukarelawan Ganjar Milenial Center (GMC) kembali melakukan kegiatan positif dengan menggelar pelatihan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pengelolaan pemancingan ikan.

Acara bertajuk "Pelatihan Pengelolaan UMKM Kolam Pemancingan Ikan" itu digelar di Desa Q2 Wonorejo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan dan melibatkan masyarakat hingga para generasi milenial.

Koordinator Wilayah (Koorwil) Ganjar Milenial Center Sumsel Rudianto Widodo mengatakan kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena bisa menjadi peluang bisnis, sehingga dapat membantu perekonomian warga sekitar. Sebab, kata dia, banyak masyarakat menyukai memancing untuk menyalurkan hobi mereka.

"Memancing adalah salah satu hobi yang digandrungi semua kalangan baik dari milenial maupun orang tua. Banyak yang penghobi mencari tempat mancing," kata Rudianto dalam siaran persnya, Jumat (10/11/2023).

Dalam pelatihan tersebut, loyalis Ganjar Pranowo itu berkolaborasi dengan pelaku UMKM Pemancingan Teras Hijau. Para peserta sangat antusias mengikuti pelatihan tersebut. Hal itu dilihat dari para peserta yang menghadiri pelatihan pembuatan kolam ikan tersebut.

Mereka diberikan pemaparan mulai dari pembuatan, keuntungan dan cara pemeliharaan ikan tersebut. "Para peserta diajarkan cara melakukan perawatan ikan di dalam empang jika akan dibuat nanti. Bagimana ikan itu akan tetap sehat terus," ungkapnya.

Di sela kegiatan tersebut, mereka juga memperkenalkan sosok Ganjar-Mahfud MD sebagai calon presiden dan wakil presiden kepada masyarakat yang menghadiri pelatihan.

Sementara itu, Ahmad Ramdhani Toha penanggung jawab kegiatan tersebut menyampaikan kegiatan ini sangat positif karena bisa menjadi peluang usaha.

"Kegiatan ini kami laksanakan untuk memantik minat usaha para milenial, karena kami nilai ini merupakan peluang bagi milenial dan masyarakat untuk dapat membuat usaha yang bisa membangkitkan perekonomian masyarakat," terang Ramdhani.

