Kader Perindo di Wonosobo Dapat Suntikan Semangat dari Ketua DPP Susaningtyas Kertopati

WONOSOBO - Gelorakan semangat kader Partai Perindo di Kabupaten Wonosobo, Ketua DPP Partai Perindo yang juga caleg DPR RI Dapil Jateng 6 nomor urut satu, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, memberikan pendidikan politik kepada seluruh caleg dan kader partai. Selain pendidikan politik, juga dilakukan pembekalan caleg dan konsolidasi untuk pemenangan pemilu.

Pendidikan politik dan pembekalan caleg serta konsolidasi untuk pemenangan pemilu ini melibatkan seluruh calon anggota legislatif Partai Perindo Kabupaten Wonosobo dan pengurus tingkat ranting atau desa se Kecamatan Kertek Wonosobo, di Desa Kertek Minggu siang.

Selain pengurus tingkat ranting, juga dihadiri oleh sekretaris wilayah DPW Partai Perindo Jawa Tengah, Bambang Anto Wibowo, dan ketua DPD Partai Perindo Wonosobo, Arwiyono dan anggota DPRD setempat, Bayu Aji Nugroho.

Konsolidasi dilakukan untuk menyamakan persepsi dan memperkokoh kesolidan antar anggota Partai Perindo di Kabupaten Wonosobo.

Dr Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati M.Si membangkitkan semangat caleg dan kader Perindo Wonosobo untuk semangat dan tetap optimis memenangkan Partai Perindo.

"Kawan kawan semua harus militan dan terus bergerak hingga pelosok," katanya.