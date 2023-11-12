Konsolidasi di Purworejo, Caleg Perindo Optimistis Menang Pemilu 2024

PURWOREJO - Caleg DPR RI Dapil VI Jawa Tengah Partai Perindo dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Perindo Kabupaten Purworejo menggelar silaturahmi dan konsolidasi tim pemenangan.

Caleg DPR RI Dapil VI Jateng, Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati menegaskan, bahwa Partai Perindo optimistis bakal meraih kemenangan pada Pemilu 2024.

"Harapannya menang," ujarnya saat silaturahmi dan konsolidasi tim pemenangan di Jalan Brigjen Katamso KM 3 RT 02 RW 04, Jurangan, Boro Kulon, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Sabtu (11/11/2023).

Konsolidasi digelar untuk pemantapan tim pemenangan usai penetapan daftar calon tetap (DCT). Penetapan DCT dari semua tingkatan dari DPRD kabupaten, provinsi ataupun DPR RI sudah mulai pembinaan terhadap tim pemenangan agar tim pemenangan lebih semangat lebih berjuang untuk memenangkan Partai Perindo dan caleg-caleg.

Tim pemenangan untuk terus solid dan siap memenangkan partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera pada Pemilu 2024.