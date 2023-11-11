Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Hary Tanoe Optimistis Akan Perolehan Suara Perindo di DKI Jakarta

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |22:14 WIB
Hary Tanoe Optimistis Akan Perolehan Suara Perindo di DKI Jakarta
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: Instagram Hary Tanoesoedibjo)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) memimpin Konsolidasi Caleg DPR RI dan DPRD Partai Perindo DKI Jakarta, Sabtu (11/11/2023). HT optimistis akan perolehan suara Perindo di DKI Jakarta.

HT Menyampaikan sejumlah alasannya. “Pertama, saya lihat kualitas Caleg-nya bagus, mereka punya kapasitas. Kedua, program yang kita sudah canangkan supaya perolehan suaranya maksimal, itu juga baik. Saya rasa akan lebih baik, mudah-mudahan dari yang lain, karena satu-satunya partai yang pakai digital di dalam kampanyenya nanti,” papar HT seraya membagikan foto-foto dan video kegiatan pada laman Instagram miliknya, Sabtu.

Ketiga, HT menunjuk soliditas yang telah terbentuk. “Kompak ini penting, kompak, termasuk tandem antara Caleg DPR RI dan Caleg Provinsi. Jadi, saya sangat optimis kita akan dapat suara cukup baik di DKI, baik itu di Dapil DPR RI DKI I, II atau III,” imbuhnya.

(Arief Setyadi )

      
