HOME NEWS NEWS

Pemuda Perindo Gelar Upgrading Bareng untuk Hadirkan Politik Positif ke Masyarakat

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |20:04 WIB
Pemuda Perindo Gelar Upgrading Bareng untuk Hadirkan Politik Positif ke Masyarakat
Ketua Umum Pemuda Perindo Michael Sianipar. (MPI/Rifqi Herjoko)
A
A
A

 

JAKARTA - Pemuda Perindo menggelar upgrading bareng di DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11/2023). Agenda itu salah satunya bertujuan menghadirkan politik yang lebih positif dan substansial ke masyarakat.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Pemuda Perindo, Michael Sianipar, di sela-sela kegiatan upgrading yang merupakan pelatihan internal. Dia menjelaskan acara itu diisi pembicara-pembicara yang berkompeten, seperti Roby Muhamad yang merupakan Direktur Eksekutif di TPN Ganjar-Mahfud untuk bidang narasi isu dan konten, Pangeran Siahaan dari Asumsi hingga Mantan Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini.

"Hari ini Pemuda Perindo mengadakan pelatihan internal yang melibatkan pemuda, baik itu kader Pemuda Perindo maupun masyarakat umum," ujar Michael.

"Kami kumpulkan pembicara- pembicara yang berkaliber, punya pengalaman, punya ilmu untuk bisa membagikan kepada kader Perindo yg muda-muda ini supaya kami tahu apa yang harus dilakukan ke depan. Agar kami bisa membawa politik yang positif dan substansial kepada masyarakat," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
