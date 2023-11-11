Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Cara Caleg Perindo Tingkatkan Partisipasi Anak Muda, Bikin Rumah Kreatif untuk Tampung Aspirasi

Dimas Choirul , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |16:50 WIB
Cara Caleg Perindo Tingkatkan Partisipasi Anak Muda, Bikin Rumah Kreatif untuk Tampung Aspirasi
Bacaleg Partai Perindo Jhondry Fernando. (tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Bacaleg DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 5 Partai Perindo, Jhondry Fernando menyampaikan, anak-anak muda harus diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasinya. Hal ini diyakini mampu meningkatkan partisipasi politik anak muda di Pemilu 2024.

"Anak muda butuh sarana, tempat. Karena mereka itu kreatif, aktif, punya banyak gagasan untuk menbangun kotanya. Nah saya sih menyediakan aja wadahnya," kata Jhondry dalam Podcast Aksi Nyata, Sabtu (11/11/2023).

Karena itu, Jhondry mengaku tergerak untuk maju ke politik. Salah satu hal yang disiapkannya yakni membuat wadah rumah kreatif untuk anak-anak muda.

"Saya mau ngebentuk rumah kreatif. Itu untuk anak-anak yang punya kelebihan dan anak butuh untuk belajar keterampilan," ujarnya.

Dengan langkah tersebut, Jhondry yakin anak-anak muda dapat mengembangkan kreatifitasnya dan turut menjadi bagian dalam memajukan Indonesia ke depan.

Halaman:
1 2
      
