HOME NEWS NEWS

Pemilu 2024, Ketua DPW Perindo DKI: Kerja Kita Turun, Turun, dan Turun!

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |15:46 WIB
Pemilu 2024, Ketua DPW Perindo DKI: Kerja Kita Turun, Turun, dan Turun!
Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta Effendi Syahputra. (MPI/Aziz Indra)
JAKARTA - Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra, menyebut partainya tengah memantapkan diri berjuang dalam kontestasi Pemilu 2024. Terbaru, Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo telah memberikan arahan dan angin segar saat konsolidasi.

"Seperti yang diperintahkan Pak Hary tadi, kerja kita adalah turun, turun, dan turun," ujar Effendi usai Rapat Konsolidasi DPW, DPD, Caleg DPR RI, dan DPRD Provinsi di MNC Conference Hall 3/F iNews Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11/2023).

Ia menambahkan, terdapat beberapa program yang dirasa menjadikan partai berlogo rajawali ini siap menatap kontestasi. Hal ini, bisa terus diukir dengan kekompakan dan sinergitas partai.

"Ada beberapa program yang sudah dirancang oleh Bapilu pusat dan Bapilu DKI, ini tinggal kita sinergikan untuk turun. Mudah-mudahan program ini cukup bagus, karena mungkin salah satunya cuma Partai Perindo yang punya program sebaik ini, sesinergis ini," tuturnya.

"Jadi bagaimana diimplementasikan oleh 106 caleg DPRD dan 21 caleg DPR RI yang nanti akan berjuang di dapilnya masing-masing di DKI Jakarta. Seperti yang ditugaskan Ketum tadi, Jakarta adalah wajah Indonesia sehingga Jakarta menjadi salah satu target utama daripada Partai Perindo untuk mendulang suara," tuturnya.

