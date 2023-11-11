Advertisement
HOME NEWS NEWS

Konsolidasi Partai Perindo di Jakarta, Hary Tanoe Optimis dengan Kualitas Para Caleg

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |14:45 WIB
Konsolidasi Partai Perindo di Jakarta, Hary Tanoe Optimis dengan Kualitas Para Caleg
Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo optimis dengan kualitas para caleg. (MPI/Aziz Indra)
A
A
A

 

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar rapat konsolidasi DPW, DPD, Caleg DPR RI, dan DPRD Provinsi di MNC Conference Hall 3/F iNews Tower, Jakarta Pusat. Konsolidasi tersebut, dipimpin Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo.

Hary Tanoe optimis melihat para anggota caleg Perindo yang akan berjuang di kontestasi Pemilu 2024.

"Saya lihat kualitas yang pertama, kualitas calegnya bagus, dan punya kapasitas. Yang kedua saya lihat juga program yang kita sudah canangkan supaya perolehan suaranya maksimal itu juga baik," ujar Hary Tanoe di lokasi, Sabtu (11/11/2023).

Hary Tanoe juga yakin dengan kampanye digital yang dimiliki Perindo bisa lebih baik dari kampanye partai-partai lain yang ada di Indonesia.

"Saya rasa akan lebih baik, mudah-mudahan dari yang lain, karena satu satunya partai yang pakai digital di dalam kampanyenya nanti," ujarnya.

