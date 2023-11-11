Advertisement
Hary Tanoesoedibjo Optimis Partai Perindo Raih 2 Digit Kursi Legislatif di Pemilu 2024

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |14:42 WIB
Hary Tanoesoedibjo Optimis Partai Perindo Raih 2 Digit Kursi Legislatif di Pemilu 2024
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo/MNC Media
JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) optimis, partainya mampu meraih dua digit kursi legislatif di Pemilu 2024.

Hal tersebut diungkapkannya usai menggelar Rapat Konsolidasi DPW, DPD, Caleg DPR RI, dan DPRD Provinsi di MNC Conference Hall 3/F iNews Tower, Jakarta Pusat.

"Dua digit itu target, tapi dua digitnya bukan terlalu bawah ya, anggapan saya dua digitnya itu sampai antara 13 ,14 , 15," ujar HT di lokasi, Sabtu (11/11/2023).

Oleh karena itu, HT meminta semua kader Partai Perindo bekerja dengan strategi agar target perolehan suara dua digit pada Pemilu 2024 mendatang tercapai.

Diketahui, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar Rapat Konsolidasi DPW, DPD, Caleg DPR RI, dan DPRD Provinsi di MNC Conference Hall 3/F iNews Tower, Jakarta Pusat. Konsolidasi tersebut, dipimpin langsung Ketua umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT).

Halaman:
1 2
      
