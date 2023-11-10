Advertisement
HOME NEWS NEWS

Perindo Jaktim Gelar Bazar Murah 2.000 Paket Sembako di Kawasan Pisangan Timur

Muhammad Farhan , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |22:25 WIB
Perindo Jaktim Gelar Bazar Murah 2.000 Paket Sembako di Kawasan Pisangan Timur
Partai Perindo Jaktim gelar bazar murah di Pisangan Timur (Foto : MPI)
A
A
A
 

JAKARTA - DPD Partai Perindo Jakarta Timur menggelar bazar sembako murah di kawasan Pisangan Timur, Pulogadung, Jakarta Timur pada Jumat sore (10/11/2023). Gelaran sembako murah bagi pemilik KTA berasuransi Perindo tersebut tembus 2.000 paket lantaran diserbu oleh warga RW 06 di Jalan Bujana Tirta 2 No.6, RT.10/RW.6, Pisangan Timur, Pulogadung, hingga membludak.

Ketua DPD Perindo Jakarta Timur, Berman Nainggolan menyampaikan gelaran bazar sembako murah dengan setengah harga tersebut, diperuntukkan bagi para pemilik KTA Perindo yang tercatat telah mencapai 7.500 orang di wilayahnya.

Namun, khusus di kawasan Pisangan Timur, Berman menuturkan, total paket sembako murah yang disediakan hanya sepertiga dari total keseluruhan pemegang KTA tersebut.

"Khusus di lingkungan Pisangan Timur ini, kami menyediakan paket sembako murah sejumlah 2000 paket. Ini hanya sepertiga dari total pemilik KTA berasuransi Perindo di Jakarta Timur saja," kata Berman ditemui di lokasi, Jumat (10/11/2023).

Caleg DPRD Provinsi Dapil 4 Jakarta dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, mengatakan antusias warga atas bazaar sembako murah tersebut begitu tinggi.

Berman menuturkan membludaknya warga RW 06 yang menyerbu sembako murah tersebut karena merupakan basis simpatisan Perindo di Jakarta Timur.

"Banyaknya warga RW 06 Pisangan Timur yang menyerbu bazaar sembako murah ini karena kawasan ini menjadi basis kami di Jakarta Timur. Untuk itu, kita hadir memberikan bukti kepada masyarakat, tidak dengan sekadar janji," jelas Berman.

Halaman:
1 2
      
