Pemuda Perindo Gelar Upgrading Bareng, Ini Tanggapan Dosen FH UI

JAKARTA - Pemuda Perindo menggelar upgrading bareng di DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11/2023). Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) yang menjadi pembicara di acara tersebut, Titi Anggraini, berharap anak muda bisa berperan aktif dalam politik dan demokrasi.

Menurut Titi, anak muda menjadi aktor yang sangat menentukan di Pemilu 2024. Keterlibatan mereka memiliki dampak besar terhadap masa depan politik dan demokrasi Tanah Air.

"Kehadiran pemuda tidak hanya jadi aksesoris, tetapi juga memiliki peran, makna, dari sisi struktur kepartaian, pemenangan, dan juga dari sisi substansi perubahan-perubahan ke arah sistem politik, demokrasi, dan pemerintahan yang lebih baik," ujar Titi Anggraini.

"Upgrading pemuda diperlukan, sehingga mereka lebih bisa beradaptasi terhadap dinamika politik, perkembangan global, dan merancang aksi yang bisa terimplementasikan ketika mereka misalnya nanti duduk dalam posisi yang mereka perjuangkan," sambungnya kemudian.

Lebih lanjut, Titi berpesan kepada anak muda yang berpolitik, termasuk di Pemuda Perindo, agar mampu membangun relasi yang sehat dengan pemilih. Anak muda yang berpolitik juga diharapkan dapat mengarahkan pemilih untuk memilih figur yang berkualitas di Pemilu 2024.

Dalam acara upgrading bareng hari ini, Pemuda Perindo, organisasi sayap Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, mendatangkan sejumlah pembicara ternama. Selain Titi Anggraini, ada juga Peneliti Puskapol UI Fuadil Ulum hingga Pangeran Siahaan.

(Awaludin)