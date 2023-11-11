Partai Perindo Gelar Konsolidasi Jelang Pemilu 2024, HT: Strategi Kita untuk Kemenangan

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo/MNC Media

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) terus melakukan konsolidasi bareng Caleg DPR RI hingga DPRD Provinsi, jelang masa kampanye Partai Politik (Parpol) yang jatuh pada 28 November 2023.

"Pasti (terus berkonsolidasi), makin ke sana ya harus konsolidasi, apalagi nanti, mendekati, kan kampanye baru akan dimulai tanggal 28 November," ujar Ketua umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11/2023).

HT menambahkan, konsolidasi tersebut sebagai bentuk memantapkan strategi pemenangan partai berlambang rajawali bersayap merah dan biru ini.

"Jadi pasti ada konsolidasi untuk penegasan, pemahaman strategi kita untuk kemenangan, kemudian juga konsolidasi terkait nanti masalah saksi dan lain sebagainya," paparnya.

Di sisi lain, HT juga optimis, Partai Perindo mampu meraih dua digit kursi legislatif di Pemilu 2024 mendatang.