HOME NEWS NEWS

Konsolidasi Partai Perindo di Jakarta, Caleg Gencar Terus Turun ke Masyarakat

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |21:30 WIB
Konsolidasi Partai Perindo di Jakarta, Caleg Gencar Terus Turun ke Masyarakat
Bacaleg DPRD Dapil 6 Jakarta Timur dari Partai Perindo, Muhammad Guntur. (MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo optimis, partainya mampu meraih dua digit kursi legislatif di Pemilu 2024.

Menanggapi hal itu, Bacaleg DPRD Dapil 6 Jakarta Timur dari partai Perindo, Muhammad Guntur mengatakan, optimisme tersebut sudah sangat clear dan sejalan sebagaimana persiapan yang ada.

"Memang tadi ketua umum sudah sangat clear, sudah jelas, persiapan tentang target kita mencapai 2 digit khususnya di DKI Jakarta," ujar Guntur di MNC Conference Hall 3/F iNews Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11/2023).

Guntur menambahkan, DPP Perindo sangat berperan dalam mendulang kemenangan, seperti ikut serta menggencarkan program KTA Perindo berasuransi.

"DPP sudah sangat banyak membantu, difasilitasi untuk kebutuhan saksi. Nah di sinilah kita memastikan bersama-sama caleg untuk turun ke bawah dan sekalian menyosialisasikan KTA dengan asuransi itu sudah menyebar di seluruh DKI Jakarta," tuturnya.

"Program-program yang disiapkan oleh DPP ini itu sudah sangat membantu para caleg se-DKI Jakarta, karena dengan hitungan, program, strategi yang telah DPP keluarkan dan bantu untuk kita, itu bisa mencapai target masing-masing di 10 dapil DKI Jakarta itu bisa target mencapai 20 kursi," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar Rapat Konsolidasi DPW, DPD, Caleg DPR RI, dan DPRD Provinsi di MNC Conference Hall 3/F iNews Tower, Jakarta Pusat. Konsolidasi tersebut, dipimpin langsung Ketua umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo.

