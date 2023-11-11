Konsolidasi Partai Perindo di Jakarta, Effendi Syahputra : Hary Tanoe Berikan Suntikan Moral

Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta Effendi Syahputra menyebut Hary Tanoe memberikan suntikan moral. (MPI/Aziz Indra))

JAKARTA - Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra, mengaku optimis untuk bertarung dalam kontestasi Pemilu 2024. Terlebih, Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo telah memberikan arahan dan angin segar dalam konsolidasi.

Effendi mengatakan, arahan Hary Tanoe dalam rapat Konsolidasi DPW, DPD, Caleg DPR RI, dan DPRD Provinsi di MNC Conference Hall 3/F iNews Tower, Jakarta Pusat layaknya memberi suntikan moril bagi para caleg Perindo.

"Setelah pertemuan tadi tambah optimis lagi, ada suntikan energi suntikan moril dari ketua umum. Ketua umum betul-betul memberikan energi baru," ujar Effendi di lokasi, Sabtu (11/11/2023).

Tak hanya itu, kata Effendi, pidato dan masukan Hary Tanoe membangkitkan semangat baginya. Sehingga, ia berjanji akan bertarung lebih mati-matian bersama rakyat.

"Di saat kita sudah mulai kelelahan, beliau (Hary Tanoe) datang dengan energinya dan kita menjadi semangat lagi," ucapnya.

"Mudah-mudahan tiga bulan ke depan ini kita lebih fight lagi untuk menghadapi pertarungan di pemilu 2024 nanti," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar Rapat Konsolidasi DPW, DPD, Caleg DPR RI, dan DPRD Provinsi di MNC Conference Hall 3/F iNews Tower, Jakarta Pusat. Konsolidasi tersebut, dipimpin langsung Ketua umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo.