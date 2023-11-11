Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Konsolidasi Partai Perindo di Jakarta, Effendi Syahputra : Hary Tanoe Berikan Suntikan Moral

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |16:15 WIB
Konsolidasi Partai Perindo di Jakarta, Effendi Syahputra : Hary Tanoe Berikan Suntikan Moral
Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta Effendi Syahputra menyebut Hary Tanoe memberikan suntikan moral. (MPI/Aziz Indra))
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra, mengaku optimis untuk bertarung dalam kontestasi Pemilu 2024. Terlebih, Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo telah memberikan arahan dan angin segar dalam konsolidasi.

Effendi mengatakan, arahan Hary Tanoe dalam rapat Konsolidasi DPW, DPD, Caleg DPR RI, dan DPRD Provinsi di MNC Conference Hall 3/F iNews Tower, Jakarta Pusat layaknya memberi suntikan moril bagi para caleg Perindo.

"Setelah pertemuan tadi tambah optimis lagi, ada suntikan energi suntikan moril dari ketua umum. Ketua umum betul-betul memberikan energi baru," ujar Effendi di lokasi, Sabtu (11/11/2023).

Tak hanya itu, kata Effendi, pidato dan masukan Hary Tanoe membangkitkan semangat baginya. Sehingga, ia berjanji akan bertarung lebih mati-matian bersama rakyat.

"Di saat kita sudah mulai kelelahan, beliau (Hary Tanoe) datang dengan energinya dan kita menjadi semangat lagi," ucapnya.

"Mudah-mudahan tiga bulan ke depan ini kita lebih fight lagi untuk menghadapi pertarungan di pemilu 2024 nanti," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar Rapat Konsolidasi DPW, DPD, Caleg DPR RI, dan DPRD Provinsi di MNC Conference Hall 3/F iNews Tower, Jakarta Pusat. Konsolidasi tersebut, dipimpin langsung Ketua umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185253/perindo-4ytd_large.jpg
Partai Perindo: Kita Kawal Pemilu Berintegritas dan Jadi Bagian Kedaulatan Suara Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185221/partai-Jkoe_large.jpg
Partai Perindo Bersama 7 Parpol Deklarasikan Sekber GKSR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459/sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement