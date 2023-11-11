Advertisement
HOME NEWS NEWS

Optimis Perindo Raih 2 Digit Suara, Dian Mirza: Yang Penting Kerja dan Eksekusinya Bener

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |19:09 WIB
Caleg Perindo Dian Mirza. (MPI/Bachtiar Rojab)
A
A
A

 

JAKARTA - Bacaleg muda Partai Perindo, Dian Mirza, optimis menyongsong Pemilu 2024. Ia optimis partainya mendapat dua digit suara dalam perebutan kursi legislatif.

Hal ini dikatakan Dian usai mengikuti rapat konsolidasi DPW, DPD, Caleg DPR RI, dan DPRD Provinsi di MNC Conference Hall 3/F iNews Tower, Jakarta Pusat yang dipimpin langsung Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo.

"Tentunya makin optimis karena sering diadakan konsolidasi seperti ini, karena akan semakin solid dan kita optimis meraih dua digit di Pemilu 2024," ujar Dian di lokasi, Sabtu (11/11/2023).

Namun, kata Dian, yang terpenting bagi para bacaleg adalah terus optimis dengan diiringi eksekusi, kerja, dan implementasi yang baik dan benar.

"Yang penting tadi apa kata ketum, yang penting kalau kerja itu eksekusinya bener, strateginya bener, implementasinya bener," tuturnya.

Dian Mirza sendiri maju dalam perebutan kursi DPRD DKI Jakarta Dapil 9 yang meliputi Jakarta Barat A (Kecamatan Tambora, Cengkareng, Kalideres).

Diketahui, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggelar Rapat Konsolidasi DPW, DPD, Caleg DPR RI, dan DPRD Provinsi di MNC Conference Hall 3/F iNews Tower, Jakarta Pusat. Konsolidasi tersebut, dipimpin langsung Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo.

