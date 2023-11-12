Hadapi Pemilu 2024, Caleg Partai Perindo Konsolidasi di Purworejo

PURWOREJO - Caleg DPR RI Dapil VI Jawa Tengah Partai Perindo dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Perindo Kabupaten Purworejo menggelar silaturahmi dan konsolidasi tim pemenangan.

Konsolidasi digelar di rumah makan ayam bakar Bambu Kuning Jalan Brigjen Katamso KM 3 RT 02 RW 04, Jurangan, Boro Kulon, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo.

Kegiatan tersebut digelar untuk pemantapan tim pemenangan usai penetapan daftar calon tetap (DCT).

Penetapan DCT dari semua tingkatan dari DPRD kabupaten, provinsi ataupun DPR RI sudah mulai pembinaan terhadap tim pemenangan agar tim pemenangan lebih semangat lebih berjuang untuk memenangkan Partai Perindo dan caleg-caleg.

Tim pemenangan untuk terus solid dan siap memenangkan partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera pada Pemilu 2024.

Adapun dalam Pemilu 2024 ini ditargetkan untuk DPRD Kabupaten Purworejo di masing-masih daerah pemilihan terpilih 1 untuk Provinsi Jawa Tengah 1 dan DPR RI 1.