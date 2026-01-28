Pandji Pragiwaksono Dilaporkan ke Polda Metro, Eks Kabareskrim Minta Polisi Cari Pakar Agama

Pandji Pragiwaksono Dilaporkan ke Polda Metro, Eks Kabareskrim Minta Polisi Cari Pakar Agama (tangkapan layar)

JAKARTA - Mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Susno Duadji meminta penyidik Polda Metro Jaya untuk mencari ahli atau pakar agama terkait laporan terhadap komika Pandji Pragiwaksono atas materi Mens Rea.

Hal itu disampaikan Susno dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV bertajuk "Mens Rea Pandji, Lawakan atau Penghinaan", Selasa (27/1/2026).

"Masalah agama ini peringatan saya di junior Polri, tadi katanya menistakan agama. Terkait kalimat sholat itu harus cari pakar agama," kata Susno.

Menurut Susno, ahli agama tersebut harus bisa membuktikan apakah pernyataan Pandji khususnya pada materi yang menyinggung sholat itu merupakan penghinaan, penistaan atau tidak.

"Apakah betul kalimat itu penghinaan apakah itu bukan penghinaan tapi ibaratkan, analogikan. Tapi apabila itu sudah tertuju sholat safar, nah itu kemudian dikaitkan," ujar Susno.