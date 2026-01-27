Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ahli Tegas soal Mens Rea Pandji: Jangan Jadikan Agama Bahan Lawakan, Tidak Layak!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |22:05 WIB
Ahli Tegas soal Mens Rea Pandji: Jangan Jadikan Agama Bahan Lawakan, Tidak Layak!
komika Pandji Pragiwaksono (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Petisi Ahli, Pitra Romadoni menyoroti pembawaan unsur agama dalam materi stand up comedy Mens Rea, yang dibawakan komika Pandji Pragiwaksono. Ia menegaskan, agama tidak layak dijadikan bahan candaan.

Hal itu disampaikannya dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV bertajuk “Mens Rea Pandji, Lawakan atau Penghinaan?” pada Selasa (27/1/2026) malam.

Pitra mulanya tidak mempermasalahkan apabila materi yang dibawakan Pandji berisi kritik terhadap pemerintah. Menurutnya, kritik tersebut masih dalam konteks penilaian kinerja.

"Kalau dia (Pandji) berbicara dalam konteks kinerja pemerintah, berbicara terkait Presiden, Wakil Presiden, menteri, dan Kabinet Indonesia Maju hari ini, no problem, karena itu kinerja,” ucap Pitra.

Namun, ia menilai konten agama yang dibawakan Pandji dalam tayangan Mens Rea tidak pantas. Menurutnya, agama yang merupakan ranah kepercayaan umat beragama seharusnya tidak dijadikan bahan lelucon.

"Tapi dia masuk ke ranah kepercayaan umat beragama di Indonesia. Jangan jadikan agama sebagai bahan candaan, lelucon, dan sesuatu untuk ditertawakan. Tidak layak," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197959//mantan_kabareskrim_polri_komjen_purn_susno_duadji-ATwH_large.jpg
Susno Duadji Ingatkan Pandji: Stand Up Boleh, Tapi Harus Fakta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197949//tim_advokasi_antikriminalisasi_ahmad_khozinudin-HJGk_large.jpg
Khozinudin: Jika Tersinggung Komedi Pandji, Berarti Ada yang Harus Diperbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/338/3197603//viral-sS6C_large.jpg
Novel Bamukmin Diperiksa Polisi soal Kasus Pandji Pragiwaksono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/337/3196989//pandji_pragiwaksono-EXp8_large.jpg
Pandji Pragiwaksono Kembali Dipolisikan Terkait Mens Rea, Diduga Nistakan Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/338/3196491//viral-Abcw_large.jpg
Polisi Periksa Pandji Pragiwaksono Usai Minta Pendapat Saksi Ahli soal Konten Mens Rea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/338/3196488//komika_pandji_pragiwaksono-mV1k_large.jpg
Kasus Konten 'Mens Rea' Pandji Bergulir, Polisi Periksa 10 Orang Saksi dan Ahli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement