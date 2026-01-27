Ahli Tegas soal Mens Rea Pandji: Jangan Jadikan Agama Bahan Lawakan, Tidak Layak!

JAKARTA – Presiden Petisi Ahli, Pitra Romadoni menyoroti pembawaan unsur agama dalam materi stand up comedy Mens Rea, yang dibawakan komika Pandji Pragiwaksono. Ia menegaskan, agama tidak layak dijadikan bahan candaan.

Hal itu disampaikannya dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV bertajuk “Mens Rea Pandji, Lawakan atau Penghinaan?” pada Selasa (27/1/2026) malam.

Pitra mulanya tidak mempermasalahkan apabila materi yang dibawakan Pandji berisi kritik terhadap pemerintah. Menurutnya, kritik tersebut masih dalam konteks penilaian kinerja.

"Kalau dia (Pandji) berbicara dalam konteks kinerja pemerintah, berbicara terkait Presiden, Wakil Presiden, menteri, dan Kabinet Indonesia Maju hari ini, no problem, karena itu kinerja,” ucap Pitra.

Namun, ia menilai konten agama yang dibawakan Pandji dalam tayangan Mens Rea tidak pantas. Menurutnya, agama yang merupakan ranah kepercayaan umat beragama seharusnya tidak dijadikan bahan lelucon.

"Tapi dia masuk ke ranah kepercayaan umat beragama di Indonesia. Jangan jadikan agama sebagai bahan candaan, lelucon, dan sesuatu untuk ditertawakan. Tidak layak," ujarnya.