HOME NEWS NASIONAL

Susno Duadji Ingatkan Pandji: Stand Up Boleh, Tapi Harus Fakta!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |21:11 WIB
Susno Duadji Ingatkan Pandji: Stand Up Boleh, Tapi Harus Fakta!
Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duadji (foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA – Mantan Kabareskrim Polri, Komjen (Purn) Susno Duadji memberikan peringatan kepada komika Pandji Pragiwaksono terkait materi stand up comedy bertajuk Mens Rea.

Hal itu disampaikan Susno dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV yang mengangkat tema “Mens Rea Pandji, Lawakan atau Penghinaan”, Selasa (27/1/2026).

“Ini peringatan untuk Pandji. Artinya, Pandji harus bisa membedakan lawakan stand up dengan penghinaan dan penistaan. Begitu dia menyampaikan kalimat dengan gayanya,” kata Susno.

Menurut Susno, stand up comedy yang berbalut kritik terhadap Presiden, DPR, hingga pejabat negara pada prinsipnya tidak menjadi persoalan. Namun, ia mengingatkan bahwa kritik tersebut harus disampaikan dengan data dan fakta.

“Dan peringatan untuk Pandji, sampaikan sesuatu itu harus berdasarkan fakta,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
