Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Khozinudin: Jika Tersinggung Komedi Pandji, Berarti Ada yang Harus Diperbaiki

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |20:39 WIB
Khozinudin: Jika Tersinggung Komedi Pandji, Berarti Ada yang Harus Diperbaiki
Tim Advokasi Antikriminalisasi Ahmad Khozinudin (foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA – Tim Advokasi Antikriminalisasi, Ahmad Khozinudin buka suara terkait kritik komika Pandji Pragiwaksono dalam materi komedinya. Menurut dia, apabila ada pihak yang merasa “tertampar” oleh materi tersebut, maka ada sesuatu yang memang perlu diperbaiki.

Khozinudin menilai, tidak ada yang salah dari materi yang disampaikan Pandji Pragiwaksono. Ia menyebut, Pandji merupakan warga negara yang sah dalam menyampaikan kritik.

"Apakah ada yang salah dalam redaksi itu? Tidak. Bahwa ada yang tertampar dengan narasi itu, berarti benar kritiknya, ada yang perlu diperbaiki,” ujar Khozinudin dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (27/1/2026).

Khozinudin menilai, datangnya kritik dari seorang warga negara justru menandakan masih adanya pihak yang peduli terhadap bangsa Indonesia. Sebab, menurutnya, Pandji bisa saja memilih untuk tidak memedulikan apa yang terjadi di Tanah Air.

"Ketika ada elemen warga negara yang mengkritik negara dengan gayanya masing-masing, berarti elemen anak bangsa ini peduli dengan bangsa ini," tegasnya.
 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/338/3197603//viral-sS6C_large.jpg
Novel Bamukmin Diperiksa Polisi soal Kasus Pandji Pragiwaksono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/337/3196989//pandji_pragiwaksono-EXp8_large.jpg
Pandji Pragiwaksono Kembali Dipolisikan Terkait Mens Rea, Diduga Nistakan Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/338/3196491//viral-Abcw_large.jpg
Polisi Periksa Pandji Pragiwaksono Usai Minta Pendapat Saksi Ahli soal Konten Mens Rea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/338/3196488//komika_pandji_pragiwaksono-mV1k_large.jpg
Kasus Konten 'Mens Rea' Pandji Bergulir, Polisi Periksa 10 Orang Saksi dan Ahli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196394//buzz_pandji-Wmlq_large.jpg
Dharma Pongrekun Tantang Pandji Dialog Terbuka: Mari Bicara Jujur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/337/3195925//habib_rizieq-S1Ag_large.jpg
Habib Rizeq Nilai Materi Mens Rea Pandji Nistakan Agama, Sebut Hina Syariat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement