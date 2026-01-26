Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Novel Bamukmin Diperiksa Polisi soal Kasus Pandji Pragiwaksono

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |13:03 WIB
Novel Bamukmin Diperiksa Polisi soal Kasus Pandji Pragiwaksono
JAKARTA- Polda Metro Jaya memeriksa Wakil Ketua Korlabi, Novel Bamukmin atas laporannya terhadap komika Pandji Pragiwaksono dalam kasus dugaan penistaan agama, Senin (26/1/2926).

"Benar, hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap HNCH (Habib Novel Chaidir Hasan Bamukmin) selaku pelapor terhadap dugaan tindak pidana menyatakan kebencian atau permusuhan terhadap agama, kepercayaan, orang lain, golongan, atau kelompok terkait acara bertajuk Mens Rea," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto.

Menurutnya, Novel diperiksa oleh polisi pada Senin (26/1/2026) ini dalam kapasitasnya sebagai Pelapor. Pasalnya, Novel telah membuat laporan atas dugaan penistaan agama yang dilakukan komika Pandji Pragiwaksono.

Saat ini, kata dia, Novel telah menghadiri pemeriksaan tersebut dan tengah menjalani pemeriksaannya di ruang penyidik.

Namun Budi, tidak merincikan secara jelas poin apa saja yang ditanyakan penyidik Polda Metro kepada Novel.

"Sudah hadir (Novel Bamukmin) sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik," tutup Budi Hermanto.

(Fahmi Firdaus )

      
