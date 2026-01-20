Polisi Periksa Pandji Pragiwaksono Usai Minta Pendapat Saksi Ahli soal Konten Mens Rea

JAKARTA - Polda Metro Jaya memeriksa sejumlah saksi dan ahli untuk mengusut laporan dugaan penistaan agama Pandji Pragiwaksono terkait materi stand up comedy 'Mens Rea'. Diketahui, materi stand up comedy tersebut membuat heboh.

Polisi juga berbicara mengenai kapan Pandji bakal dimintai keterangan. “Sudah dijadwalkan,” kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin kepada wartawan, Selasa (20/1/2026).

Namun demikian, Iman belum merinci kapan pemeriksaan terhadap Pandji akan digelar. Dia menegaskan pemeriksaan Pandji akan dilakukan setelah pihak kepolisian melengkapi keterangan ahli hingga saksi lainnya yang terkait dengan laporan tersebut.

“Kami lengkapi dulu pemeriksaan saksi yang lainnya dan dengan yang ahli, baru nanti kami jadwalkan terhadap terlapor,” ujar dia.

Dia menambahkan, sejauh ini, sudah ada 10 saksi dan ahli yang dimintai keterangan terkait substansi konten Mens Rea tersebut.

Sebelumnya, Pandji Pragiwaksono resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik buntut materi stand up comedy yang ia bawakan dalam acara Mens Rea.