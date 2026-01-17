Habib Rizeq Nilai Materi Mens Rea Pandji Nistakan Agama, Sebut Hina Syariat

JAKARTA - Ulama Habib Rizieq Shihab mengaku tak masalah dengan isi materi mengkritik pemerintah saat pertunjukan Mens Rea komika Pandji Pragiwaksono. Namun, ia mempersoalkan materi yang dianggap menghina syariat agama Islam yakni sholat.

1. Hina Sholat

Hal itu diungkapkan Rizieq dalam dakwah yang disiarkan akun YouTube @OfficialIslamicBrotherhoodTV dikutip, Sabtu (17/1/2026). Mulanya, Rizieq mempersoalkan isi materi standup Pandji yang dianggap telah menghina sholat.

"Kritik Pandji untuk pemerintah silakan, saya tidak ada problem, tidak ada masalah. Saudara, nah karena kritiknya terhadap pemerintah dalam bentuk candaan, tidak ada problem, tidak ada masalah, ya saya tidak fokus di situ. Yang saya fokus kepada bagian yang syariat sholat dihina," ujar Rizieq.

Ia menjawab imbauan warganet yang meminta tak ikut campur urusan materi standup Pandji yang mengkritik pemerintah. Ia pun menegaskan, dirinya tak pernah ikut campur urusan Pandji.

"Saya hanya fokus serius melawan penistaan agama. Soal ngeritik pemerintah silakan, saya sering ngeritik pemerintah kok, betul? Saya mau tanya, saya sering enggak ngeritik pemerintah? Sering enggak ngeritik pemerintah? Enggak ada masalah, kritik Saudara. Dia ngeritik lewat lawakan, silakan. Saya ngeritik lewat dakwah, silakan. Ini bukan soal kritik, ini soal penistaan syariat sholat," tuturnya.

Namun, ia menyerukan pada pengikutnya agar tak takut menyampaikan yang hak, dan melawan para penista agama meskipun orang berkuasa.