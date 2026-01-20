Dharma Pongrekun Tantang Pandji Dialog Terbuka: Mari Bicara Jujur!

JAKARTA - Mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun terang-terangan mengajak komika Pandji Pragiwaksono bertemu. Dharma menantang Pandji untuk berdialog lebih dalam mengenai materi Mens Rea yang menyangkut namanya.

“Hai Mas Panji yang ada di New York. Saya Dharma. Seandainya saya bisa bertemu dengan Mas, saya ingin berdialog lebih dalam, terbuka, dan jujur,” ujarnya dalam Podcast The Daily Buzz di Okezone, Kamis (15/1/2026).

Dharma menjadi salah satu sosok yang disebut Pandji dalam acara lawak tunggal (stand up comedy) di Indonesia Arena, Jakarta, bertajuk Mens Rea. Pagelaran itu kemudian viral dan menjadi bahan pembicaraan masyarakat luas.

Dalam Mens Rea, Pandji menjadikan Dharma sebagai salah satu materi lawakannya. Ketika menyinggung pandemic Covid-19, Pandji ‘mengolok-olok’ Dharma yang tak pernah percaya dengan virus mematikan asal Wuhan, China tersebut.

Dharma menegaskan tidak akan melaporkan Pandji terkait Mens Rea. Namun dia mengingatkan sebaiknya agar Pandji sama-sama mencerdaskan bangsa.