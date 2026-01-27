Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Mens Rea Pandji, Komika Nilai Seniman Tak Harus Berikan Solusi di Panggung

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |23:42 WIB
Soal Mens Rea Pandji, Komika Nilai Seniman Tak Harus Berikan Solusi di Panggung
Soal Mens Rea Pandji, Komika Nilai Seniman Tak Harus Berikan Solusi di Panggung (tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Komika Sammy Notaslimboy buka suara terkait polemik stand up comedy Pandji Pragiwaksono yang berujung ke laporan polisi. Ia menyoroti soal tuntutan solusi konkret ketika seseorang melontarkan kritikan.

Hal ini disampaikan Sammy dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Mens Rea Pandji, Lawakan Atau Penghinaan di iNews TV, pada Selasa (27/1/2026). Ia menegaskan, sebagai seorang seniman akan bekerja di area dekonstruksi.

"Ini saya cukup tergelitik dengan kritik dan solusi ya, karena sebenarnya Pandji ini kan seniman dia harusnya memang seniman itu areanya dekonstruksi," kata Sammy.

"(dekonstruksi) Dibelejeti ini loh masalah Indonesia, ini loh masalah kepolisian, ini loh masalah wakil presiden kita ini loh masalah penggunaan pajak kita," sambungnya.

Ia mengandaikan, akan menjadi sesuatu yang tidak tepat bila seorang stand up comedy dipaksa memberikan solusi ketika berada di atas panggung. Solusi dari kritik selayaknya disampaikan setelah komika turun dari panggung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197975//direktur_eksekutif_lbh_jokowi_perkasa-3KwB_large.jpg
LBH Jokowi Perkasa soal Mens Rea Panji: Boleh Kritik, Asal Ada Solusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197966//komika_pandji_pragiwaksono-MpxN_large.jpg
Ahli Tegas soal Mens Rea Pandji: Jangan Jadikan Agama Bahan Lawakan, Tidak Layak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197959//mantan_kabareskrim_polri_komjen_purn_susno_duadji-ATwH_large.jpg
Susno Duadji Ingatkan Pandji: Stand Up Boleh, Tapi Harus Fakta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197949//tim_advokasi_antikriminalisasi_ahmad_khozinudin-HJGk_large.jpg
Khozinudin: Jika Tersinggung Komedi Pandji, Berarti Ada yang Harus Diperbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/338/3197603//viral-sS6C_large.jpg
Novel Bamukmin Diperiksa Polisi soal Kasus Pandji Pragiwaksono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/337/3196989//pandji_pragiwaksono-EXp8_large.jpg
Pandji Pragiwaksono Kembali Dipolisikan Terkait Mens Rea, Diduga Nistakan Agama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement