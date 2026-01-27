Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

LBH Jokowi Perkasa soal Mens Rea Panji: Boleh Kritik, Asal Ada Solusi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |23:14 WIB
JAKARTA - Direktur Eksekutif LBH Jokowi Perkasa, Firdaus Oiwobo, menyebut kritik yang disampaikan di ruang publik seharusnya diakhiri dengan solusi. Hal ini disampaikan Firdaus dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV bertajuk Mens Rea Pandji, Lawakan Atau Penghinaan, Selasa (27/1/2026).

Ia menyampaikan, kritikan tak hanya bisa disampaikan melalui cara lucu-lucuan seperti stand up comedy. Menurutnya sah-sah saja bila kritik disampaikan melalui jalur dakwah.
 
"Jadi gini, mengkritik yang namanya mengkritik itu harus ada solusi silakan dengan metode apapun mengkritik boleh mau pake cara dakwah cara apaan boleh, cara lelucuan boleh," ujar Firdaus.

Ia tidak mempermasalahkan apapun cara orang dalam menyampaikan kritik. Namun, yang ia sorot adalah kritik yang dilontarkan justru menjurus pada penghinaan.

"Tetapi habis mengkritik ini setelah menghina orang solusinya apa," ucap dia. 

Menurutnya kritik pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki suatu keadaan. Bukan sekedar ejekan yang dibalut dengan komedi.

"Dan mengkritik dicampur dengan dengan lawakan itu juga enggak bagus," ucapnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
