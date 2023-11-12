Targetkan 1 Fraksi, Perindo Wonosobo Bakal Terus Bekerja hingga Pemilu 2024

WONOSOBO - Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Wonosobo, Arwiyono, para caleg dan kader merasa semangat setelah mendapatkan pendidikan politik dari Ketua DPP Partai Perindo yang juga caleg DPR RI Dapil Jateng 6 nomor urut satu, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati.

"Mereka akan terus bekerja untuk memenangkan Partai Perindo," tegasnya.

Pendidikan politik dan konsolidasi juga diisi oleh Sekretaris Wilayah DPW Partai Perindo Jawa Tengah, Bambang Anto Wibowo. Bambang menjelaskan tentang proses rekrutmen saksi dan fungsi KTA Partai Perindo berasuransi.

Partai Perindo Kabupaten Wonosobo menargetkan satu fraksi atau enam kursi di DPRD Wonosobo. Hal itu akan tercapai dengan kesolidan seluruh kader untuk memenangkan Partai Perindo.

Diketahui, Ketua DPP Partai Perindo yang juga caleg DPR RI Dapil Jateng 6 nomor urut satu, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, memberikan pendidikan politik kepada seluruh caleg dan kader partai. Selain pendidikan politik, juga dilakukan pembekalan caleg dan konsolidasi untuk pemenangan pemilu.

Pendidikan politik dan pembekalan caleg serta konsolidasi untuk pemenangan pemilu ini melibatkan seluruh calon anggota legislatif Partai Perindo Kabupaten Wonosobo dan pengurus tingkat ranting atau desa se Kecamatan Kertek Wonosobo, di Desa Kertek Minggu siang.