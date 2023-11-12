Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Susaningtyas Kertopati Ajak Kader Perindo Terjun hingga ke Pelosok Masyarakat

Didik Dono , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |20:13 WIB
Susaningtyas Kertopati Ajak Kader Perindo Terjun hingga ke Pelosok Masyarakat
A
A
A

WONOSOBO - Ketua DPP Partai Perindo yang juga caleg DPR RI Dapil Jateng 6 nomor urut satu, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, memberikan pendidikan politik kepada seluruh caleg dan kader partai. Selain pendidikan politik, juga dilakukan pembekalan caleg dan konsolidasi untuk pemenangan pemilu.

Pendidikan politik dan pembekalan caleg serta konsolidasi untuk pemenangan pemilu ini melibatkan seluruh calon anggota legislatif Partai Perindo Kabupaten Wonosobo dan pengurus tingkat ranting atau desa se Kecamatan Kertek Wonosobo, di Desa Kertek Minggu siang.

Selain pengurus tingkat ranting, juga dihadiri oleh sekretaris wilayah DPW Partai Perindo Jawa Tengah, Bambang Anto Wibowo, dan ketua DPD Partai Perindo Wonosobo, Arwiyono dan anggota DPRD setempat, Bayu Aji Nugroho.

Konsolidasi dilakukan untuk menyamakan persepsi dan memperkokoh kesolidan antar anggota Partai Perindo di Kabupaten Wonosobo.

Dr Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati M.Si membangkitkan semangat caleg dan kader Perindo Wonosobo untuk semangat dan tetap optimis memenangkan Partai Perindo.

"Kawan kawan semua harus militan dan terus bergerak hingga pelosok," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Perindo Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185901//dpw_partai_perindo_jabar_rifqi_ali_mubarok_menyerahkan_dokumen_kepada_koordinator_divisi_hukum_dan_diklat_bawaslu_jabar_usep_agus_jauhari-JMi1_large.jpg
Perindo Jabar Akan Bentuk DPRT di 5.000 Desa, Siap Menangi Pemilu 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185857//ketua_dpw_partai_perindo_papua_pegunungan_john_richard_banua-O21L_large.jpg
Jabat Ketua DPW Papua Pegunungan, John Richard Banua Siap Majukan Partai Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185854//partai_periondo_serahkan_sk_ketua_dpw_papua_pegunungan_ke_john_richard_banua-1uN7_large.jpg
Partai Perindo Serahkan SK Ketua DPW Papua Pegunungan ke John Richard Banua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185253//perindo-4ytd_large.jpg
Partai Perindo: Kita Kawal Pemilu Berintegritas dan Jadi Bagian Kedaulatan Suara Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185221//partai-Jkoe_large.jpg
Partai Perindo Bersama 7 Parpol Deklarasikan Sekber GKSR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459//sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement