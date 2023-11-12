Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Paus Fransiskus Pecat Uskup Texas Usai Kritik Reformasi Gereja Katolik

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |17:33 WIB
Paus Fransiskus Pecat Uskup Texas Usai Kritik Reformasi Gereja Katolik
Paus Fransiskus pecat Uskup Texas usai kritik reformasi Gereja Katolik (Foto: Reuters)
TEXASPaus Fransiskus telah memecat uskup Texas Joseph Strickland, seorang kritikus keras yang mempertanyakan kepemimpinan Paus di gereja Katolik.

Vatikan mengatakan uskup itu akan “dibebaskan” dari tugasnya sebagai hasil penyelidikan di Keuskupan Tyler.

Uskup Strickland adalah tokoh terkemuka di aliran Katolik Amerika Serikat (AS) yang menentang reformasi Paus.

Pemecatannya terjadi setelah Paus Fransiskus berbicara tentang "keterbelakangan" beberapa pemimpin gereja Katolik AS.

Uskup Strickland telah melancarkan serangkaian serangan terhadap upaya Paus untuk memperbarui posisi Gereja dalam masalah sosial dan inklusi, termasuk mengenai aborsi, hak-hak transgender dan pernikahan sesama jenis.

Pada Juli lalu, dia memperingatkan bahwa banyak “kebenaran dasar” ajaran Katolik yang ditantang. Termasuk apa yang ia sebut sebagai upaya untuk “melemahkan” pernikahan “yang ditetapkan oleh Tuhan” yang hanya dilakukan antara pria dan wanita.

Dia mengkritik upaya mereka yang "menolak identitas biologis pemberian Tuhan yang tidak dapat disangkal" sebagai "tidak teratur".

