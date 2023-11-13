5 Fakta Perwira Polisi Tewas Mengenaskan Usai Mobilnya Adu Banteng di Tala

TALA - Kabar duka menyelimuti jajaran Polres Kotabaru, Polda Kalimantan Selatan, menyusul tewasnya seorang perwira menengah akibat mobil yang ditumpanginya bertabrakan dengan mobil lain di Kintap, Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan, Sabtu 11 November 2023.

Okezone merangkum 5 fakta kecelakaan maut melibatkan perwira polisi itu.

1. Identitas Perwira Polisi Terlibat Adu Banteng di Tala

Abu Hamzah perwira berpangkat Inspektur Dua (Ipda), anggota Polres Kobataru menghembuskan nafas di tempat kejadian, saat mobil DA 1585 GH yang ditumpanginya dari arah Kotabaru menuju Banjarmasin bertabrakan dengan Avanza putih DA 1628 LL di kawasan Sungai Serai, Desa Muara Kintap atau sekitar 80,9 kilometer dari Kota Pelaihari ibukota Kabupaten Tala.

2. Kronologi Perwira Polisi Terlibat Adu Banteng di Tala

Tabrakan antara dua mobil yang datang dari berlawanan arah itu terjadi sekitar pukul 16.50 Wita, diduga sebelum tabrakan hebat terjadi mobil Avanza sempat menyalip mobil di depannya.

Korban saat kejadian duduk di kursih tengan dan berada di sebelah kiri, korban meninggal di tempat kejadian dengan luka berat di bagian kepala.

3. Korban Adu Banteng di Tala Dilarikan RSUD KH Mansyur Kintap

Warga yang berdatangan ke lokasi kejadian berupaya melakukan pertolongan kepada beberapa penumpang kedua mobil itu. Mereka yang mengalami luka dievakuasi ke RSUD KH Mansyur Kintap menggunakan ambulans desa maupun ambulans relawan.

Belum diketahui secara pasti berapa jumlah penumpang masing-masing mobil, dari video yang beredar ada tiga perempuan dan tiga laki-laki yang mendapatkan pertolongan warga.