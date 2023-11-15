Ekspor lewat PLBN Aruk Terus Catatkan Kinerja Positif

SAMBAS - Ekspor melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar) terus mencatatkan peningkatan kinerja yang positif dan konsisten sejak secara resmi kembali dibuka.

Wendelinus Fanu, Kepala PLBN Aruk, menjelaskan bahwa PLBN Aruk terus berupaya mengingkatkan sinergitas dengan Karantina Pertanian, Karantina Perikanan dan Bea Cukai dalam memfasilitasi aktivitas ekspor yang dilakukan guna memudahkan pelaku ekspor dalam mengurus dokumen yang dibutuhkan.

“Hadirnya PLBN Aruk tentunya diharapkan mampu memberikan pelayanan dan fasilitas terkait pengurusan dokumen, aktivitas pengiriman dan loading barang yang dilakukan di Titik Nol,” tutur Wendel dalam laporan yang dikutip, Selasa (14/11/2023).

Wendel juga menambahkan, akan terus membangun kolaborasi dengan para stakeholders untuk memberikan pelayanan yang terbaik khususnya dalam memfasilitasi perdagangan lintas batas negara melalui PLBN Aruk.

Catatan ekspor pada tahun 2022 untuk ekspor komoditas pertanian membukukan nilai mencapai Rp4,35 miliar sedangkan untuk per Oktober 2023 sudah berkisar Rp6,14 miliar.