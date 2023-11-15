Bupati Trenggalek: Pemuda Harus Berperan Bukan Baperan

JAKARTA- Generasi muda adalah harapan dan masa depan sebuah bangsa. Anak muda juga harus mempunyai dedikasi untuk memajukan bangsa. Hal ini menjadi penting sebagai bentuk kontribusi bagi bangsa atau daerahnya dengan karya yang dibuat.

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, mengatakan, anak muda perlu berpartisipasi untuk melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa yang ingin Indonesia mandiri dan berdaulat.

"Usia boleh muda tapi umur tidak ada yang tahu. Jadi apapun kesempatannya selagi itu diusahakan dengan cara yang baik bisa terus dilakukan,”ujarnya dalam Webinar dan Podcast bertajuk 'Anak Muda dan Kekuasaan" yang diselenggarakan Apahabar Community, Rabu (15/11/2023).

“Seperti cita-cita Bung Karno yang ingin kita merdeka punya kedaulatan sendiri, seperti disampaikan dalam pledoi berjudul Indonesia menggugat,”lanjutnya.

Oleh karena itu, siapapun yang melanjutkan dan memegang kekuasaan perlu memastikan prinsip kesamaan cita-cita dan kesamaan nasib sebagai syarat sebuah bangsa. “Dengan kata lain inklusif, adil dan makmur" ujar Nur Arifin.

Dia ingin dengan spirit dan passion yang sama, dapat membangun dan memajukan Trenggalek dengan menjaga keseimbangan ekonomi dan ekologi untuk kelestarian dan keberlanjutan, menjadi daerah yang lebih baik.