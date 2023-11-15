Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Bupati Trenggalek: Pemuda Harus Berperan Bukan Baperan

Putri Amanda , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |22:19 WIB
Bupati Trenggalek: Pemuda Harus Berperan Bukan Baperan
Bupati Trenggalek Minta Anak Muda Berperan/ist
A
A
A

JAKARTA- Generasi muda adalah harapan dan masa depan sebuah bangsa. Anak muda juga harus mempunyai dedikasi untuk memajukan bangsa. Hal ini menjadi penting sebagai bentuk kontribusi bagi bangsa atau daerahnya dengan karya yang dibuat.

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, mengatakan, anak muda perlu berpartisipasi untuk melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa yang ingin Indonesia mandiri dan berdaulat.

"Usia boleh muda tapi umur tidak ada yang tahu. Jadi apapun kesempatannya selagi itu diusahakan dengan cara yang baik bisa terus dilakukan,”ujarnya dalam Webinar dan Podcast bertajuk 'Anak Muda dan Kekuasaan" yang diselenggarakan Apahabar Community, Rabu (15/11/2023).

“Seperti cita-cita Bung Karno yang ingin kita merdeka punya kedaulatan sendiri, seperti disampaikan dalam pledoi berjudul Indonesia menggugat,”lanjutnya.

Oleh karena itu, siapapun yang melanjutkan dan memegang kekuasaan perlu memastikan prinsip kesamaan cita-cita dan kesamaan nasib sebagai syarat sebuah bangsa. “Dengan kata lain inklusif, adil dan makmur" ujar Nur Arifin.

Dia ingin dengan spirit dan passion yang sama, dapat membangun dan memajukan Trenggalek dengan menjaga keseimbangan ekonomi dan ekologi untuk kelestarian dan keberlanjutan, menjadi daerah yang lebih baik.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/65/3176962//kadin-0ZKC_large.jpg
Kadin Sampaikan Harapan untuk Generasi Muda saat PKKMB MNC University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/25/3174871//fjtt_di_trenggalek-i2lD_large.JPG
Serunya Puncak Festival Jaranan Trenggalek 2025, Ada Kolaborasi Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/629/3166696//kemendikdasmen_mengingatkan_kembali_pentingnya_tujuh_kebiasaan_hebat_untuk_membentuk_anak_berakhlak-0xFk_large.jpg
Kemendikdasmen Tekankan 7 Kebiasaan Hebat di Kreasi Anak Untuk Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/337/3160410//perindo_muda-uLgJ_large.jpg
Beri Ruang Partisipasi Generasi Muda di Politik, Partai Perindo Gelar Political Development Program
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/612/3155197//orang_senyum-4pC2_large.jpg
Kebahagiaan Menurut Orang Muda, Samakah dengan Bahagiamu ?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/519/3151489//banjir_dan_longsor_terjang_trenggalek_dua_jembatan_putus-jcfx_large.jpg
Banjir dan Longsor Terjang Trenggalek, Dua Jembatan Putus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement