Oposisi Israel: Sudah Waktunya Netanyahu Dilengserkan

YERUSALEM - Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid mengatakan pada Kamis, (16/11/2023) bahwa sudah waktunya untuk menggantikan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dan bahwa akan ada dukungan luas untuk membentuk pemerintahan persatuan yang dipimpin oleh partai sayap kanan Likud Netanyahu.

Lapid yang berhaluan tengah, yang menjabat sebentar sebagai perdana menteri tahun lalu, mengatakan dia yakin mayoritas dari 120 anggota parlemen di Knesset, atau parlemen, akan menandatangani koalisi semacam itu.

Dia melontarkan komentarnya ketika Israel terus melancarkan serangan militernya di Gaza menyusul serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan.

“Waktunya telah tiba – kita perlu membentuk pemerintahan rekonstruksi nasional. Likud akan memimpinnya, Netanyahu dan ekstremis akan digantikan, lebih dari 90 anggota Knesset akan menjadi mitra dalam koalisi untuk penyembuhan dan penyatuan kembali,” tulis Lapid di platform media sosial X.

Likud yang dipimpin Netanyahu adalah partai terbesar dalam koalisi penguasa Israel, yang mencakup partai-partai ultra-nasionalis dan agama. Bersama-sama mereka menguasai 64 kursi di parlemen.

Lapid menolak bergabung dengan kabinet perang Netanyahu pada awal perang, meskipun anggota parlemen berhaluan tengah lainnya setuju untuk bergabung dan membantu mengelola konflik.

"Saya mendengar mereka mengatakan ini bukan waktunya. Kami menunggu 40 hari, tidak ada waktu lagi. Apa yang kami butuhkan sekarang adalah pemerintahan yang tidak akan menangani apa pun selain keamanan dan ekonomi," tulis Lapid di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.