HOME NEWS INTERNATIONAL

Turki Putuskan Kontak dengan Netanyahu, Tarik Dubesnya dari Israel karena Pembantaian di Gaza

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |12:17 WIB
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di New York, 19 September 2023. (Foto: X/@RTErdogan)
ANKARA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah memutuskan kontak dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu karena pemboman tanpa henti Israel terhadap Gaza, Hal itu disampaikan Erdogan kepada wartawan pada Sabtu, (4/11/2023).

“Netanyahu bukan lagi seseorang yang bisa kita ajak bicara. Kami sudah menyerah terhadapnya,” kata Erdogan kepada media Turki dalam penerbangan pulang dari Kazakhstan, Sabtu.

Kementerian Luar Negeri Turki juga mengumumkan pada Sabtu bahwa mereka telah memanggil kembali duta besarnya untuk Israel, Sakir Ozkan Torunlar.

“Mengingat tragedi kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza yang disebabkan oleh serangan terus-menerus oleh Israel terhadap warga sipil dan penolakan Israel terhadap seruan gencatan senjata dan penolakan Israel terhadap gencatan senjata. aliran bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan dan tanpa hambatan,” kata kementerian itu terkait alasan penarikan Torunlar sebagaimana dilansir RT.

Erdogan menekankan negaranya tidak sepenuhnya mengakhiri hubungan diplomatik dengan Israel. “Memutus hubungan sama sekali tidak mungkin dilakukan, terutama dalam diplomasi internasional,” katanya. Lebih lanjut, Erdogan mengungkapkan bahwa Kepala Badan Intelijen Turki Ibrahim Kalin memimpin negosiasi dengan Yerusalem Barat dan Hamas.

