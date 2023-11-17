Asah Keterampilan Emak-Emak di Pasuruan, Relawan Ganjar Harap Bantu Ekonomi Keluarga

PASURUAN - Sukarelawan Mak Ganjar mengadakan pelatihan kreasi baju anak di Desa Bajangan, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur (Jatim).

Vivin Wulandari selaku Pengurus Mak Ganjar Jatim mengatakan, pelatihan ini ditujukan untuk mengasah keterampilan serta kreativitas ibu-ibu di bidang pakaian dan busana.

“Kegiatan ini pelatihan pembuatan merchandise kaos anak-anak, jadi handmade ya dari kain flanel. Tujuannya untuk membekali ibu-ibu itu dengan kreativitas dan keterampilan baru supaya dapat ide bisnis,” kata Vivin, Jumat (17/11/2023)

Menurut Vivin, kreasi baju anak bisa merupakan usaha yang potensial buat ibu-ibu. Pasalnya selain bisa dilakukan di rumah, bisnis bidang ini juga dapat dimulai dengan modal terjangkau.

Terlebih, kata Vivin, kebutuhan baju anak tak pernah surut dan tingkat persaingannya belum masif. Target pemasarannya juga sangat luas dengan keuntungan yang cukup menjanjikan bagi usaha rumahan.

“Luar biasa antusiasme ibu-ibu. Apalagi pas berangakat ini panas-panas cuacanya. Luar biasa ibu-ibu ingin maju dan aktif membantu keluarga,” kata Vivin.