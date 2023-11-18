Perbaiki Sumur Rumah, Kakek 72 Tahun Tewas Kehabisan Oksigen

PEMALANG - Polsek Ampelgading Polres Pemalang bersama Tim Basarnas dan BPBD Kabupaten Pemalang, mengevakuasi seorang pria bernama Andul Latif (72) warga Desa Kebagusan Kecamatan Ampelgading yang tewas ketika melakukan perbaikan sumur di rumahnya, Jumat (17/11/2023).

Sekira pukul 16.00 WIB, Kapolres Pemalang AKBP Yovan Fatika Handhiska Aprilaya melalui Kapolsek Ampelgading AKP Rusmanto mengatakan, korban bersama tetangganya Rahmat bermaksud menambah pipa pada sumur, dikarenakan debit air di dalam sumur sedang surut.

"Awalnya Rahmat yang turun ke dalam sumur terlebih dahulu hingga kedalaman 4 meter, akan tetapi dikarenakan kurangnya oksigen, tidak kuat dan memutuskan untuk naik kembali ke atas," kata Rusmanto.

Ia mengatakan, kemudian korban menggantikan untuk turun ke dalam sumur.