HOME NEWS SUMUT

Lansia Korban Banjir Bandang Samosir Ditemukan Tewas, Jasadnya Terseret hingga 1,5 Km

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |01:30 WIB
Lansia korban banjir di Samosir (foto: dok ist)
Lansia korban banjir di Samosir (foto: dok ist)
SAMOSIR - Lansia yang sempat dilaporkan hilang akibar banjir bandang di Desa Hariara Pohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara pada Senin, 13 November 2023 lalu, akhirnya ditemukan.

Lansia bernama Rosma Habeahan (60) itu ditemukan dalam kondisi tak bernyawa siang tadi sekitar pukul 12.10 WIB. Jasadnya ditemukan sekitar 1,5 kilometer dari lokasi korban dilaporkan hilang.

"Iya benar, korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia siang tadi. Korban ditemukan Tim SAR Gabungan yang dikoordinir Pos SAR Parapat Danau Toba," kata Kepala Kantor Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Medan, Budiono, Jumat (17/11/2023).

Jasad korban, kata Budiono, ditemukan setelah pencarian dilakukan secara menyeluruh dengan mengerahkan alat berat. Tim SAR juga melakukan penyisiran di sekitar lokasi banjir bandang dengan fokus pada timbunan tanah maupun sekitar danau.

Halaman:
1 2
      
