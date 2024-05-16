Polisi Serahkan Jenazah Korban Banjir Lahar Dingin ke Keluarga

Korban banjir lahar dingin di Sumbar diserahkan ke pihak keluarga (Foto : MPI/Rus Akbar)

PADANG - Setelah mengetahui identitas jenazah korban bencana alam banjir bandang lahar dingin yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar, pihak kepolisian langsung menyerahkan jenazah tersebut kepada pihak keluarganya.

Jenazah tersebut dijemput keluarga di RS Bhayangkara, pada Kamis (16/5/2024) siang, yang dipimpin Kabiddokkes Polda Sumbar Kombes Pol Sri Handayani.

"Sebelumnya ada 11 jenazah di RS Bhayangkara, 10 jenazah telah diserahkan sebelumnya dan tadi 1 jenazah juga kita serahkan kepada keluarganya," kata Kombes Pol Sri Handayani.

Penyerahan jenazah tersebut, didampingi oleh Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan, dan Karumkit Bhayangkara Padang Kompol Dedet Steavano.

Sebelumnya, Kabiddokkes Kombes Pol Sri Handayani menyampaikan, pihaknya telah mendirikan Posko DVI yang berada di Rumah Sakit yang ada di Bukittinggi, Padang Panjang, Tanah Datar, Sijunjung dan di RS Bhayangkara.

"Untuk yang belum teridentifikasi 2 jenazah di Rumah Sakit Tanah Datar dan 3 jenazah di RSUD Sijunjung," ujarnya.