Banjir Lahar Dingin, Menhan Prabowo Serahkan Bantuan 20 Ton Beras

PADANG - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengunjungi lokasi banjir lahar dingin di Kabupaten Tanah Datar dan Agam.

Kedatangannya tersebut memastikan pihaknya dan seluruh unsur Tim SAR Gabungan akan terus memantau perkembangan pasca banjir bandang lahar dingin, sekaligus menyerahkan bantuan kepada korban.

"Kami akan pantau terus apa yang bisa kami bantu, tadi sudah dicatat masalah yang disampaikan. Kami mengerti bahwa negara kita rawan bencana, kita harus lebih siap dan lebih mengatur langkah-langkah pengerahan sumber daya yang kita miliki," katanya di VIP Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Kamis (16/5/2024).

Menhan juga menyerahkan menyerahkan bantuan kepada korban melalui Bupati Tanah Datar, Eka Putra dan Agam, Andri Warman. Dua daerah ini merasakan dampak terparah dengan korban jiwa lebih dari 61 orang (sumber DVI Polda Sumbar).

Prabowo menyerahkan bantuan 20 ton beras, 10 ribu Dus mi instan dan obat-obatan untuk korban bencana serta kebutuhan lainnya.

"Saya berduka cita, berbelasungkawa kepada masyarakat korban terdampak. Saya datang melihat dan memberi bantuan yang diberikan dari Kemhan serta unsur lain-lain. Semoga semua tabah menerima dan kita semua bisa segera bangkit dan pulih," kata Prabowo.