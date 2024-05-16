Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir Lahar Dingin, Menhan Prabowo Serahkan Bantuan 20 Ton Beras

Rus Akbar , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |15:18 WIB
Banjir Lahar Dingin, Menhan Prabowo Serahkan Bantuan 20 Ton Beras
Menhan Prabowo serahkan bantuan 20 ton beras pada korban banjir lahar dingin Sumbar (Foto : Istimewa)
A
A
A

PADANG - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengunjungi lokasi banjir lahar dingin di Kabupaten Tanah Datar dan Agam.

Kedatangannya tersebut memastikan pihaknya dan seluruh unsur Tim SAR Gabungan akan terus memantau perkembangan pasca banjir bandang lahar dingin, sekaligus menyerahkan bantuan kepada korban.

"Kami akan pantau terus apa yang bisa kami bantu, tadi sudah dicatat masalah yang disampaikan. Kami mengerti bahwa negara kita rawan bencana, kita harus lebih siap dan lebih mengatur langkah-langkah pengerahan sumber daya yang kita miliki," katanya di VIP Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Kamis (16/5/2024).

Menhan juga menyerahkan menyerahkan bantuan kepada korban melalui Bupati Tanah Datar, Eka Putra dan Agam, Andri Warman. Dua daerah ini merasakan dampak terparah dengan korban jiwa lebih dari 61 orang (sumber DVI Polda Sumbar).

Prabowo menyerahkan bantuan 20 ton beras, 10 ribu Dus mi instan dan obat-obatan untuk korban bencana serta kebutuhan lainnya.

"Saya berduka cita, berbelasungkawa kepada masyarakat korban terdampak. Saya datang melihat dan memberi bantuan yang diberikan dari Kemhan serta unsur lain-lain. Semoga semua tabah menerima dan kita semua bisa segera bangkit dan pulih," kata Prabowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/337/3055747/dpr-4XyC_large.jpg
DPR Minta Permukiman Korban Banjir Bandang Ternate Direlokasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/337/3055110/menko_pmk_muhadjir_effendy-C3Es_large.jpg
Muhadjir Minta Kawasan Banjir Bandang Ternate Tak Dijadikan Permukiman Warga 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/340/3054874/warga_dan_petugas_mencari_korban_banjir_bandang-Q6Vr_large.jpg
1 Orang Masih Hilang Usai Banjir Bandang di Ternate, Basarnas Terus Lakukan Pencarian 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/337/3010472/kemenag-kirim-bantuan-untuk-korban-banjir-lahar-dingin-di-sumbar-u9J8m8K6cp.jpg
Kemenag Kirim Bantuan untuk Korban Banjir Lahar Dingin di Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/340/3009446/polisi-serahkan-jenazah-korban-banjir-lahar-dingin-ke-keluarga-FH2ch6qqrZ.jpg
Polisi Serahkan Jenazah Korban Banjir Lahar Dingin ke Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/340/3009299/5-jenazah-korban-banjir-bandang-dan-lahar-dingin-belum-dijemput-keluarga-e46t9qOt7h.jpg
5 Jenazah Korban Banjir Bandang dan Lahar Dingin Belum Dijemput Keluarga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement