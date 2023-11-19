Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

PDIP Komandokan Agar Pemenangan Ganjar-Mahfud sebagai Gerakan Rakyat

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |22:38 WIB
PDIP Komandokan Agar Pemenangan Ganjar-Mahfud sebagai Gerakan Rakyat
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

PALU - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menitipkan pesan Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri ke para kadernya di Sulawesi Tengah. Hasto berpesan agar menjadikan pemenangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD di Pilpres 2024 sebagai gerakan rakyat.

Demikian disampaikan Hasto bersama Wakil Bendahara PDIP, Rudianto Tjen saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) IV PDIP Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Minggu, (19/11/2023). Dalam kesempatan itu, Hasto menyampaikan arahan Megawati Soekarnoputri untuk menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024.

 BACA JUGA:

"Sekarang persiapkan detail saksi, juru kampanye dan regu penggerak pemilih atau guraklih. Solid bergerak dan jadikan pemenangan Ganjar-Mahfud sebagai gerakan rakyat," ungkap Hasto ke Kader PDIP Sulteng.

Lebih lanjut, Hasto mengurai bagaimana mengkomunikasikan pasangan calon Ganjar-Mahfud ke masyarakat, termasuk mengoptimalkan kerja sama politik yang saat ini dijalin PDIP bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

 BACA JUGA:

"Pak Ganjar satu-satunya capres yang mampu tinggal di rumah rakyat karena ia adalah kita. Prof. Mahfud sangat komit terhadap pemberantasan korupsi," ucap Hasto memberi contoh.

Dalam pengarahannya, Hasto dan Tjen juga membekali seluruh pengurus partai menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024. "Ibu Megawati mengatakan kunci kemenangan itu adalah dengan terus turun ke bawah menyatu dengan rakyat," ucap Hasto.

