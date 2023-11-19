Kecelakaan Kereta Api Probowangi vs Elf Terjadi di Perlintasan Tak Berpalang Pintu

JAKARTA - Kereta Api (KA) Probowangi relasi Ketapang – Surabaya Gubeng menabrak kendaraan Elf di Lumajang Jawa Timur, tepatnya di perlintasan kereta api tanpa palang pintu yang berada di kilometer 137+9 petak jalan antara Stasiun Randuagung - Klakah.

Pelaksana harian Manager Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Anwar Yuli Prastyo menyebut, akibat peristiwa itu KA Probowangi sempat berhenti guna dilakukan pemeriksaan, kalau kereta dapat dipastikan aman melanjutkan perjalanan.

"Akibat dari peristiwa tersebut KA Probowangi mengalami kelambatan 13 menit berangkat dari lokasi," ucap Anwar dalam keterangan, Minggu (19/11/2023).

Dia mengatakan, peristiwa itu terjadi 19.53 WIB. Elf yang tertemper KA Probowangi mengalami kerusakan yang cukup parah. Sementara untuk korban, menurutnya telah dilakukan evakuasi oleh warga sekitar dibantu petugas kepolisian.

"Sedangkan untuk minibus dan penumpangnya dievakuasi oleh petugas kepolisian bersama warga," katanya.

Dia mengatakan, pihaknya menyesalkan terjadinya insiden tersebut dan mengimbau masyarakat pengguna kendaraan yang akan melintas di perlintasan sebidang KA, agar selalu berhati-hati.