6 Sapi di Indramayu Mendadak Mati Kejang-Kejang, Penyebab Masih Misterius

INDRAMAYU - Enam ekor sapi di Desa Karangkerta, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu mati mendadak. Kasus kematian sapi tersebut terjadi pada Sabtu (18/11/2023).

Menurut pemilik sapi, Ramini (50), 6 sapi yang mati itu terdiri dari 4 ekor sapi jantan dan 2 sapi betina. Usia sapi-sapi itu rata-rata berumur 1 tahun lebih.

"Pas kejadian kemarin, sapi saya mati semua. Total ada enam ekor, empat jantan dan dua betina," ujar dia kepada kepada MNC Portal Indonesia (MPI), ditemui di rumahnya, Minggu (19/11/2023).

Ramini menceritakan, kemarin saat dirinya hendak memberi makan sapi di pagi hari, ia terkejut karena sapi-sapi miliknya tiba-tiba mengamuk. Satu per satu sapi pun tumbang tergeletak di lantai kandang.

"Sapi-sapi itu pada kejang-kejang, hingga membuat kandangnya ikut rusak," ucap dia.

Tidak hanya itu, lanjut Ramini, sapi-sapi tersebut juga mengeluarkan busa. Ramini menduga, sapi-sapi miliknya keracunan. Meski demikian, dia belum bisa memastikan secara pasti penyebab kematian sapi-sapi tersebut.

"Enam sapi saya mati di hari yang sama. Sapi-sapi itu mati secara bertahap dan hanya beda jam saja. Pagi mati empat ekor, terus siang kan sisa dua juga ikut mati," ujar dia.