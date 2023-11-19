Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

6 Sapi di Indramayu Mendadak Mati Kejang-Kejang, Penyebab Masih Misterius

Andrian Supendi , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |21:44 WIB
6 Sapi di Indramayu Mendadak Mati Kejang-Kejang, Penyebab Masih Misterius
Sapi mati mendadak di Indramayu/Foto: Andrian Supendi
A
A
A

 

INDRAMAYU - Enam ekor sapi di Desa Karangkerta, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu mati mendadak. Kasus kematian sapi tersebut terjadi pada Sabtu (18/11/2023).

Menurut pemilik sapi, Ramini (50), 6 sapi yang mati itu terdiri dari 4 ekor sapi jantan dan 2 sapi betina. Usia sapi-sapi itu rata-rata berumur 1 tahun lebih.

 BACA JUGA:

"Pas kejadian kemarin, sapi saya mati semua. Total ada enam ekor, empat jantan dan dua betina," ujar dia kepada kepada MNC Portal Indonesia (MPI), ditemui di rumahnya, Minggu (19/11/2023).

Ramini menceritakan, kemarin saat dirinya hendak memberi makan sapi di pagi hari, ia terkejut karena sapi-sapi miliknya tiba-tiba mengamuk. Satu per satu sapi pun tumbang tergeletak di lantai kandang.

 BACA JUGA:

"Sapi-sapi itu pada kejang-kejang, hingga membuat kandangnya ikut rusak," ucap dia.

Tidak hanya itu, lanjut Ramini, sapi-sapi tersebut juga mengeluarkan busa. Ramini menduga, sapi-sapi miliknya keracunan. Meski demikian, dia belum bisa memastikan secara pasti penyebab kematian sapi-sapi tersebut.

"Enam sapi saya mati di hari yang sama. Sapi-sapi itu mati secara bertahap dan hanya beda jam saja. Pagi mati empat ekor, terus siang kan sisa dua juga ikut mati," ujar dia.

