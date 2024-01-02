Ribuan Tawon Vespa Menyerang, 4 Kambing Mati Usai Disengat

MOJOKERTO - Ribuan tawon vespa meneyerang kambing ternak milik warga Mojokerto, Jawa Timur. Sebanyak empat kambing milik warga Desa Pohkecik, Dlanggu, Mojokerto, pun mati usai disengat twaon-tawon vespa tersebut.

Ribuan tawon vespa itu menyerang empat kambing yang diikat di dekat sarang tawon sebesar setengah meter. Tim pemadam kebakaran Kabupaten Mojokerto dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi sarang tawon di rerimbunan bambu.

Sebanyak empat kambing yang mati tersebut, masing-masing satu indukan dan tiga anakan itu milik Dony Agustian (48). Setelah mati, keempat kambing sudah dikuburkan di dekat kandang kambing tersebut.

Dony Agustian mengatakan, peristiwa kambing disengat tawon terjadi Senin 1 Janurai 2024, sore. Saat itu indukan kambing diikat di pohon pepaya dekat sarang tawon.

Awalnya dua anakan kambing berlari ke kandang diserang ribuan tawon. Saat didatangi, indukan kambing juga diserang tawon hingga mati.

Sedangkan tiga anak kambing lainya ditemukan mati pada malam hari dan Selasa pagi berada di dalam kandang. Keempat kambing langsung dikuburkan dekat kandang.

"Selain kambing, beberapa waktu lalu dua warga juga disengat tawon vespa saat memotong bambu untuk keperluan kematian warga lainya," ujar Dony, Selasa (2/1/2024).